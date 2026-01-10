Wittenberg ehrt Katja Köhler und Bernhard Naumann - sie zeigen auf unterschiedliche Weise, wie das Erbe der Reformation im Alltag sichtbar und verständlich bleibt.

Bernhard Naumann und Katja Köhler als Martin Luther und Katharina von Bora

WITTENBERG/MZ. - Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, heißt es aus dem Umfeld der Preisvergabe. Fünf Vorschläge aus der Stadtgesellschaft habe es gegeben, entschieden habe sich der Stadtrat von Wittenberg schließlich am 10. September 2025 im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung für Katja Köhler und Bernhard Naumann.