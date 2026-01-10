Aus Kostengründen plant die Stadt Mansfeld, den Eintritt in das Mühlenbad Großörner zu erhöhen. Doch nicht alle Besucher sollen davon betroffen sein. Für wen es Ausnahmen geben könnte.

Stadt Mansfeld will die Eintrittspreise in diesem Jahr erhöhen

Großörner/MZ. - Geht es nach der Mansfelder Stadtverwaltung erhöhen sich in diesem Jahr die Eintrittspreise für das Mühlenbad in Großörner. Sie legte eine geänderte Entgeltordnung vor, über die der Stadtrat noch entscheiden muss.