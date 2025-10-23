Neue Physiotherapie-Praxis in Naumburg Beginn unter gutem Stern? Unternehmensgründerin lässt sich Eröffnungstermin von Astrologin berechnen
Kathleen Flecks startet in Naumburgs Poststraße mit Physiotherapie-Praxis für gesetztlich und privat Versicherte. Welche ungewöhnlichen altchinesischen Verfahren sie darüber hinaus für Selbstzahler anbietet.
23.10.2025, 16:49
Naumburg - Sternzeichen Widder, Aszendent Waage – ihrem Start in die berufliche Selbstständigkeit will Kathleen Flecks buchstäblich unter einem günstigen Stern vollziehen.