  4. Neue Physiotherapie-Praxis in Naumburg: Beginn unter gutem Stern? Unternehmensgründerin lässt sich Eröffnungstermin von Astrologin berechnen

Kathleen Flecks startet in Naumburgs Poststraße mit Physiotherapie-Praxis für gesetztlich und privat Versicherte. Welche ungewöhnlichen altchinesischen Verfahren sie darüber hinaus für Selbstzahler anbietet.

Von Andreas Löffler 23.10.2025, 16:49
Physiotherapie-Gründerin Kathleen Flecks sitzt auf einer Behandlungsliege in einem bereits eingerichteten Therapieraum. (Foto: Andreas Löffler)

Naumburg - Sternzeichen Widder, Aszendent Waage – ihrem Start in die berufliche Selbstständigkeit will Kathleen Flecks buchstäblich unter einem günstigen Stern vollziehen.