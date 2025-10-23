Jörg Richter und Stephan Ziegler aus Wörlitz reisen zum Koch-Kunst-Fest nach Leipzig. Wen sie dort repräsentieren und was sie anbieten wollen.

Wörlitzer Hof, Küche: Hausherr Jörg Richter (l.) und Stephan Ziegler bei den Vorbereitungen für das Koch-Kunst-Fest Leipzig

Wörlitz/MZ. - Viele Köche verderben den Brei, oder? Jörg Richter kontert: „Zwei Köche ergänzen sich.“ Der 54-Jährige steht in der Küche seines Hotels „Landhaus Wörlitzer Hof“ und erläutert – gemeinsam mit Stephan Ziegler, 43, vom nahe gelegenen Restaurant „Zieglers“ – jene Speisen, die sie am Abend des 23. Oktober beim Koch-Kunst-Fest in Leipzig zubereiten wollen.