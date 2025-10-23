Die Firmen Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner sowie die ST raum a Landschaftsarchitekten aus der Hauptstadt sanieren das Schloss Köthen für 22 Millionen Euro.

Köthen/MZ. - Die Würfel sind gefallen. Die Jury zum Architektenwettbewerb für die Sanierung des Schlosses Köthen hat ihre Entscheidung getroffen. Am späten Donnerstagnachmittag wurden die Preisträger ebenso wie ihre Entwürfe im Spiegelsaal des Schlosses vorgestellt.

Die Empfehlung der Jury zur Umsetzung des Vorhabens fiel dabei auf zwei auswärtige Wettbewerbsteilnehmer: Kister Scheithauer Gross Architekten aus Köln und ST raum a aus Berlin. Die Entwürfe von Chestnutt_Niess Architekten mit KUULA Landschaftsarchitekten (beide Berlin) sowie von Springer Architekten (Berlin) mit Marcel Adam Landschaftsarchitekten aus Potsdam erreichten den zweiten und dritten Platz.

Diese Entscheidung der Jury ist insofern wichtig, falls im weiteren Verlauf der Umsetzung Preisträger abspringen sollten. Denn dem Wettbewerb schließt sich ein Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern an. Danach soll – unter Würdigung der Empfehlungen des Preisgerichts – einem von ihnen die Gebäude- und Freianlagenplanung übertragen werden. Als Bausumme sind gemäß der Wettbewerbsauslobung knapp 22 Millionen Euro als Obergrenze festgelegt, die aus dem Sonderinvestitionsprogramm (SIP) des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt finanziert werden.

Der Entwurf der Ausschreibungssieger in der Schlosshofansicht Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Zu den Bewerbern für die Sanierung des Schlosses gehörten mit der ARGE Atelier für Architektur & Denkmalpflege Stuve Architekten/Bruno Fioretti Marquez mit LOHRENGEL Landschaft auch einheimische Kandidaten. Doch für sie war kurz vor der Endrunde leider Endstation.

Öffentliche Auslegung

Der von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt im Mai ausgelobte Wettbewerb, an dem sich 14 Bewerbergemeinschaften – jeweils Architekten und Landschaftsarchitekten im Duo – beteiligten, umfasste verschiedene Sanierungsmaßnahmen im Bereich des inneren Schlosses und des Schlosshofs. Damit ist ein neuer bedeutender Schritt für die Zukunft des Schlosses Köthen geschafft. Bis zum 6. November sind alle Wettbewerbsentwürfe für die interessierte Öffentlichkeit im Spiegelsaal des Schlosses ausgestellt und können zu den Öffnungszeiten der Museen, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr, angeschaut werden.

Als Eigentümerin des Baudenkmals ist die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt verantwortlich für den Erhalt der großen mehrteiligen Schlossanlage im Zentrum der Bachstadt Köthen. Der Wettbewerb umfasste die denkmalgerechte Sanierung zentraler Schlossbereiche, darunter Johann-Georg-Bau, Torhaus, Ferdinandsbau und Ludwigsbau, sowie die barrierefreie Erschließung der inneren Schlossflügel. Auch die landschaftsarchitektonische Gestaltung der gesamten Schlossinsel war Teil der Aufgabenstellung.

Darüber hinaus sollten Ideen für einen Neubau erarbeitet werden, der perspektivisch die Baulücke zwischen Torhaus und Steinernem Haus schließen und das historische Ensemble architektonisch abrunden könnte.

Sehr gute Grundlage

„Wir haben nun eine sehr gute Grundlage für die Sanierung und die weitere Entwicklung von Schloss Köthen. Die Sanierung des inneren Schlosses ist eine Mammutaufgabe“, sagte Christian Philipsen, der Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. „Im Vorfeld des Wettbewerbs wurde wichtige Grundlagenarbeit geleistet, sodass wir nun viel besser einschätzen können, wie wir die notwendigen Maßnahmen angehen wollen. Die Sanierung hat dabei Priorität vor dem Neubau – den wir dennoch schon mitdenken.“

Sachsens-Anhalts Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU) ist vom Siegerentwurf besonders angetan gewesen: „Mit dem erstplatzierten Entwurf entsteht ein zukunftsorientiertes, identitätsstiftendes Ensemble, das die Geschichte des Schlosses Köthen aufgreift und zugleich neue Impulse für seine kulturelle Nutzung setzt. Damit schaffen wir die Grundlage, dieses bedeutende Denkmal als lebendigen Ort der Kultur, Bildung und Begegnung weiterzuentwickeln“, erklärte er.

Zu den Fachgutachtern und Sachverständigen mit beratender Stimme der Jury gehörten unter anderem auch Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) und Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner (CDU). Sie waren als Gesellschafter der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) in die Entscheidungsfindung einbezogen. Und nicht nur das. Auf Grundlage der Nutzungskonzepte der KKM, die die Museen im Schloss betreibt, wurde ein ausführliches Raumprogramm für das Schloss erarbeitet.