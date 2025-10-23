weather regenschauer
  4. Selbstverteidigung für Kinder: Auf den Ernstfall vorbereiten - Coswiger gibt Kurse für Grundschüler

Der Coswiger Kampfsportler René Piepert gibt Selbstverteidigungskurse in einer Grundschule. Wie sich kleine Kinder gegen Angriffe von Erwachsenen wehren können.

Von Andreas Hübner Aktualisiert: 23.10.2025, 18:49
Zu zweit üben die Kinder die erlernten Verhaltensweisen und Tricks.
Zu zweit üben die Kinder die erlernten Verhaltensweisen und Tricks. (Foto: Andreas Hübner)

Klieken/Zieko/MZ. - Es ist eine außergewöhnliche Sportstunde, die die Kinder der Ein-Stein-Grundschule am Dienstagvormittag erleben. Die Schüler der ersten bis vierten Klasse sind wissbegierig, haben Spaß und lachen viel. Dabei geht es um ein äußerst ernstes Thema: Selbstverteidigung.