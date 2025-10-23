Der Coswiger Kampfsportler René Piepert gibt Selbstverteidigungskurse in einer Grundschule. Wie sich kleine Kinder gegen Angriffe von Erwachsenen wehren können.

Auf den Ernstfall vorbereiten - Coswiger gibt Kurse für Grundschüler

Zu zweit üben die Kinder die erlernten Verhaltensweisen und Tricks.

Klieken/Zieko/MZ. - Es ist eine außergewöhnliche Sportstunde, die die Kinder der Ein-Stein-Grundschule am Dienstagvormittag erleben. Die Schüler der ersten bis vierten Klasse sind wissbegierig, haben Spaß und lachen viel. Dabei geht es um ein äußerst ernstes Thema: Selbstverteidigung.