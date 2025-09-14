René Piepert wird am Donnerstag im Coswiger Ortsteil Zieko eine Kampfsportschule eröffnen. Was geschult werden soll und warum sein Sohn der Ursprung dieser Idee ist.

René Piepert gemeinsam mit seinem Sohn René Junior Piepert: Für das Foto nimmt der Siebenjährige in voller Montur sofort Kampfpose ein.

Zieko/MZ. - René Piepert hat Verstärkung im Schlepptau. Der 42-Jährige aus Zieko ist gemeinsam mit seinem Sohn René Junior Piepert derzeit oft an jener Stelle anzutreffen, wo er in der kommenden Woche sein eigenes Kampfsportstudio eröffnen wird. Das kommt nicht ganz von ungefähr. „Der Ursprung für diese Idee war eigentlich mein Sohn“, sagt er.