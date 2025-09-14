Baumpflanz-Challenge bekommt Twist im Harz Falkensteiner pflanzen jetzt keinen Baum: „Das ist Quatsch“
Bei der deutschlandweiten Baumpflanz-Challenge machen auch Stadträte mit. Falkenstein hat die Nominierung angenommen, ein Baum ist aber weit und breit nicht zu sehen.
14.09.2025, 11:00
Falkenstein/MZ. - Vereint graben sie ein Loch auf der Wiese vor der Sixtuskirche in Ermsleben, drehen davon ein Video für Social Media - und schütten kurze Zeit später das Loch wieder zu. Einen Baum haben die Stadtratsmitglieder aus Falkenstein nicht dabei - noch nicht.