  4. Baumpflanz-Challenge bekommt Twist im Harz: Falkensteiner pflanzen jetzt keinen Baum: „Das ist Quatsch“

Bei der deutschlandweiten Baumpflanz-Challenge machen auch Stadträte mit. Falkenstein hat die Nominierung angenommen, ein Baum ist aber weit und breit nicht zu sehen.

Von Rita Kunze 14.09.2025, 11:00
Pose nur für die Kamera: Andreas Behrens, Patrick Koch, Kristin Eichmann-Rank, Lutz-Dieter Lafeld und Rico Röse (v.l.) legen sich bei der Baumpflanz-Challenge ins Zeug.
Falkenstein/MZ. - Vereint graben sie ein Loch auf der Wiese vor der Sixtuskirche in Ermsleben, drehen davon ein Video für Social Media - und schütten kurze Zeit später das Loch wieder zu. Einen Baum haben die Stadtratsmitglieder aus Falkenstein nicht dabei - noch nicht.