Tragischer Verkehrsunfall Motorradfahrer prallt kurz vor Berga auf unbeleuchteten Anhänger und stirbt

Am Samstagabend ist ein Motorradfahrer auf der L3080 zwischen Görsbach und Berga auf einen unbeleuchteten Anhänger aufgefahren und bei dem tragischen Unfall verstorben. Was zum Unfallhergang und zu den Beteiligten bekannt ist.