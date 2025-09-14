weather regenschauer
  4. Tragischer Verkehrsunfall: Motorradfahrer prallt kurz vor Berga auf unbeleuchteten Anhänger und stirbt

Am Samstagabend ist ein Motorradfahrer auf der L3080 zwischen Görsbach und Berga auf einen unbeleuchteten Anhänger aufgefahren und bei dem tragischen Unfall verstorben. Was zum Unfallhergang und zu den Beteiligten bekannt ist.

Von Joel Stubert und Silvio Dietzel Aktualisiert: 14.09.2025, 12:14
Am Samstagabend hat es auf der L 3080 zwischen Görsbach und Berga einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben.
Görsbach/MZ. - Am Samstagabend ist es zwischen dem thüringischen Görsbach und dem Landkreis Mansfeld-Südharz zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen.