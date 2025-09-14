Die sieben Feuerwehren der Stadt Falkenstein/Harz sind wegen eines Brandes in einem Bürogebäude in Ermsleben alarmiert worden. Ein Einsatz, der im Ernstfall Leben retten kann.

Menschen in brennendem Gebäude vermisst: Sieben Harzer Feuerwehren zeigen, was sie können

Die Feuerwehr ist wegen eines Brandes in einem Bürogebäude der Firma Feickert in Ermsleben alarmiert worden: Aus den Fenstern dringt Rauch, im Haus befinden sich noch Menschen.

Ermsleben/MZ. - Sirenengeheul zerreißt am Freitag die Feierabendruhe in Ermsleben: Ein Mitarbeiter der Firma Feickert hat bemerkt, dass Rauchwarnmelder im Bürogebäude ausgelöst haben und aus den Fenstern bereits Rauch dringt. Gegen 18.04 Uhr wird die Feuerwehr Ermsleben alarmiert. In dem Gebäude, erklärt der Mitarbeiter den ersten eintreffenden Einsatzkräften, befänden sich neben Büros auch Wohnunterkünfte, und es seien noch Menschen im Haus. Steffen Kurze, Einsatzleiter und Ortswehrleiter, teilt die Einsatzkräfte ein und alarmiert weitere Feuerwehren nach.