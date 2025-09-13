Filmdreh in Wernigerode und Ballenstedt Drehort Harz: Kampfjet-Szenen für Klima-Thriller „Cool Down“ mit Suzanne von Borsody und Cathy Hummels

Der Harz ist akuell Schauplatz für großes Kino. Der bekannte Filmemacher Felix Meinhardt dreht in Wernigerode und auf dem Flugplatz in Ballenstedt spektakuläre Szenen für seinen neusten Klima-Thriller „Cool Down“ – mit Technik, die sonst nur Hollywood kennt. Alles zu den Dreharbeiten.