Wie Paul Darmits aus Lwiw (Lemberg) den Marktplatz in Wittenberg mit seiner Musik belebt und Menschen aus allen Generationen für einen Moment innehalten lässt.

Wittenberg/MZ. - Auf dem Marktplatz von Wittenberg erklingen sanfte Geigentöne, die durch die Gassen schweben und Passanten zum Stehenbleiben bringen. Der Mann hinter den Tönen ist Paul Darmits, 29 Jahre alt, ursprünglich aus der ukrainischen Stadt Lwiw. Seit dem Sommer 2022 lebt er in Wittenberg – und bringt seitdem ein Stück seiner Heimat in die Stadt.