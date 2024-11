Theodor Wehmeier, ein Talent der Kreismusikschule, schneidet beim Violin-Förderwettbewerb so gut ab, dass er jetzt zwei Jahre lang ein sehr wertvolles Instrument nutzen darf.

Wittenberg/MZ. - Der Klang, sagt Michael Marinov und nimmt das Instrument sehr behutsam in die Hand, ist ein ganz Besonderer. Das liegt unter anderem an der Ausarbeitung und am Alter des verwendeten Holzes: „Es sollte lange gelegen haben, es sollte lange getrocknet sein.“ Ein Alter von hundert Jahren wäre nicht schlecht.