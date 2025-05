Die Umgestaltung des Umfeldes am Alten Arbeitsamt in der Dessauer Innenstadt verzögert sich und wird teurer. Grund sind Hinterlassenschaften des zweiten Weltkrieges.

Bei Bauarbeiten am Alten Arbeitsamt in Dessau - Vier Stabbomben und ein Bombentrichter entdeckt

Fund in Dessaus Innenstadt

Eine der in Dessau gefundenen Stabbomben.

Dessau/MZ. - Bei der Umgestaltung des Umfeldes des Alten Arbeitsamtes am August-Bebel-Platz in Dessau sind von der Öffentlichkeit unbemerkt in den vergangenen Wochen vier Stabbrandbomben und Scherben von Behältern mit chemischen Kampfstoffen gefunden worden. Zudem wurde ein Bombentrichter entdeckt, der komplett extra sondiert und geräumt werden muss.