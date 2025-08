Daniela Haase inmitten von Farben und Fasern: In ihrem Geschäft „Woll- und Wohnkultur“ in der Collegienstraße wird nicht nur verkauft, sondern auch gestrickt und ausprobiert.

Wittenberg/MZ. - Zwischen knallbunten Wollknäueln, Maßband und Maschenproben wurde in den vergangenen Monaten fleißig geplant, entworfen – und natürlich gestrickt. Am 16. August ist es wieder so weit: Zur Wittenberger „Erlebnisnacht“zeigt Daniela Haase von der „Woll- und Wohnkultur“ zum zweiten Mal eine Modenschau direkt vor ihrem Geschäft in der Collegienstraße. Der Laufsteg verläuft wie schon im Vorjahr über einen roten Teppich hinüber zur Boutique „Carline“, die sich ebenfalls mit ihrer Mode präsentieren wird. Um sich zeitlich nicht zu „verstricken“, wird in zwei Durchgängen gelaufen – um 19 und 20 Uhr. Elf Models werden erwartet, darunter erstmalig ein junger Mann. „Wir haben auch Herrenmode, die muss gezeigt werden“, berichtet die Wittenberger „Woll-Liebhaberin“.