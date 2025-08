In Leuna hat am frühen Montagmorgen eine Garage gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.

Die Feuerwehr im Einsatz beim Brand am Montagmorgen in Leuna.

Leuna/MZ. - Die neue Woche begann für die freiwilligen Feuerwehrkräfte in Leuna früh: Am Montag gegen 5 Uhr mussten sie zu einem Feuer in der Merseburger Straße in der Kernstadt ausrücken. Von dort war ein Garagenbrand gemeldet worden.