Einbrecher dringen in Dessau in leerstehenden Haus ein und durchwühlen Anbau und Garage

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben sich zwischen dem 22. Juli und dem 3. August Zugang zu einem leerstehenden Haus in der Burgkühnauer Straße in Dessau verschafft und auf dem Grundstück nach Verwertbarem gesucht. Dies hat eine 61-jährige Frau bei der Polizei in Dessau-Roßlau angezeigt.

Nach ihren Angaben waren die Täter auf dem Grundstück in einen nicht verschlossenen Anbau eingedrungen, in dem sich eine Garage sowie eine Küche befinden. Bei dem in der Garage abgestellten Opel zerstörten sie die Scheibe der Fahrertür. Weiterhin durchsuchten sie alle in der Garage sowie in der Küche befindlichen Schränke nach Wertgegenständen.

Ob etwas entwendet wurde, konnte die Frau zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht sagen. Den entstandenen Sachschaden bezifferte sie mit etwa 300 Euro.