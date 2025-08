In der Schlachthofstraße in Weißenfels haben Polizisten ein gestohlenes Motorrad sichergestellt. Wo die Beamten erst am Vortag ebenfalls eine gestohlene Maschine entdeckt hatten.

Weißenfels/MZ - Die Polizei ermittelt in Weißenfels gegen einen unbekannten mutmaßlichen Motorraddieb. Laut Revier haben Streifenbeamte am Sonntagabend in der Schlachthofstraße ein im Raum Leipzig Ende Juli als gestohlen gemeldetes Motorrad entdeckt. Der Nutzer der Maschine sei geflüchtet, als er die Streife sich nähern sah. In der Nähe des Motorrads fanden die Polizisten zudem einen Helm, der in Leißling gestohlen worden war. Nach abgeschlossener Spurensicherung können Motorrad und Helm wieder an die Eigentümer übergeben werden, hieß es. Die Ermittlungen zu dem Nutzer beziehungsweise zum Dieb laufen. Erst am Samstagabend hatten Beamte in der Schlachthofstraße ein ebenfalls als gestohlen gemeldetes Motorrad sichergestellt (die MZ berichtete). Gegen den 27-jährigen Nutzer wird nun ermittelt – auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.