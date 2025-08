Gartenlaube an der Alten Tonkuhle in Aschersleben abgebrannt

Ein Gartenlaubenkomplex mit mehreren Räumen ist an der Alten Tonkuhle in Aschersleben abgebrannt.

Aschersleben/MZ - Ein Gartenlaubenkomplex ist an der Alten Tonkuhle in Aschersleben am Montagnachmittag abgebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Gartengrundstück nicht mehr bewirtschaftet. Als die Ascherslebener Wehr gegen 15.45 Uhr alarmiert wurde, gab es im angegebenen Bereich bereits eine starke Rauchentwicklung, so dass erstmal von einem Flächenbrand ausgegangen wurde. Die Rauchsäule war zu dem Zeitpunkt weithin sichtbar.