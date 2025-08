In den Sommerferien wurden über 300.000 Euro für Werterhaltung in verschiedene Schulen ausgegeben.

Burgenlandkreis investiert in seine Schulen

Für rund 70.000 Euro wurden Planungen für die Johann Traugott Weiseschule gemacht, so etwa für eine neue Heizungsanlage und für Fluchtwege.

Zeitz/MZ. - In einer Woche startet das neue Schuljahr. Die Ferien werden oft genutzt, um Sanierungen und Reparaturen durchzuführen. Die MZ fragte nach. In Schulen in Trägerschaft der Stadt Zeitz herrschte Stillstand. „Wir haben keinen Haushalt und können daher nicht investieren“, sagte Pressesprecher Lars Werner. Im Kreis sieht das anders aus. Die Pressestelle schickte eine Übersicht.