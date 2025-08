Der Gleinaer Steffen Blankenburg schmückt in der Region und darüber hinaus Gebäude mit seinen Wandgemälden. In der Winterzeit verdient er sein Geld auf andere Weise - als Tätowierer.

Steffen Blankenburg legt an der Fassade der Bäckerei Lampe in Gleina letzte Hand an.

Gleina - Er hat bereits Udo Lindenberg, Winnie Puuh, eine Mäusefamilie und eine idyllische Küstenlandschaft an die Wand gebracht. Dieser Tage legte Steffen Blankenburg mit Pinsel und Sprühdose letzte Hand an sein neuestes Werk an: eine Art Chronik am Gebäude der Bäckerei Lampe in Gleina.