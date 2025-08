Weißenfels/MZ. - Unverletzt geblieben ist ein Autofahrer, der in der Zeitzer Straße in Weißenfels mit seinem Pkw einen Unfall gehabt hat. Laut Polizei kam der Mann mit seinem Wagen am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Er überfuhr dabei vier Gehwegpoller und krachte schließlich in die Wand eines unbewohnten Hauses. Nun wird zu den Hintergründen des Unfalls ermittelt.