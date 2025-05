In wenigen Wochen eröffnet der Gasthof „Zum Falken“ im Selketal. Personal wird noch gebraucht, Bewerbungen sind Mangelware. Welche Wege die Betreiber jetzt einschlagen.

Meisdorf/Pansfelde/MZ. - Das „falk&frei“- Selketal Resort in Meisdorf nimmt an einem europäischen Projekt teil: Auszubildende aus der Türkei absolvieren dort derzeit ein dreimonatiges Praktikum. „Sie werden in allen Bereichen eingesetzt: Housekeeping, Küche, Service und auch Gästebetreuung“, sagt Geschäftsführerin Jennifer Schindler.