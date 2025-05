Start in die Saison - Was es Neues im Weißenfelser Freibad gibt

Weißenfels/MZ. - Serge Musengeshi geht mit einem ehrgeizigen Ziel in die neue Saison. „Wir wollen im Freibad mindestens 45.000 Besucher haben, besser 50.000“, sagt der Leiter des Weißenfelser Sport- und Freizeitbetriebes. In der vorigen Saison haben sie in Weißenfels rund 31.000 Besucher gezählt. Für gut betuchte Zeitgenossen hat Musengeshi in diesem Sommer gleich noch einen Tipp parat: „Leute, ihr müsst euren Pool nicht befüllen, kommt lieber in unser schönes Bad.“