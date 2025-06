Martijn Kaars verliert den Ball an Benjamin Girke. Im Schillerpark sagen 1.274 Zuschauer das Duell Dessau 05 gegen 1. FC Magdeburg.

Dessau/MZ/WMI. - Bei hochsommerlichen Temperaturen hat der Zweitligist 1. FC Magdeburg am Sonnabend das Freundschaftsspiel gegen Verbandsligist Dessau 05 anlässlich dessen 120-jährigen Vereinsjubiläums vor 1.274 Zuschauern mit 10:0 (5:5) gewonnen.

Seitens der Gäste aus der Landeshauptstadt konnten sich Alexander Ahl-Holmström (6.), Baris Atik (12.), Abu-Bekir El-Zein (14., 44.), Falko Michel (38.), Martijn Kaars (52., 89.), Aleksa Marusic (68.), Tarek Chahed (76.), sowie Alexander Nollenberger (90.) in die Torschützenliste eintragen.

In der Halbzeitpause hatte der neue FCM-Trainer Markus Fiedler sein komplettes Team gewechselt. Den vermeintlichen 05-Anschlusstreffer erzielte Irvin Baumgart kurz nach Wiederanpfiff (48.). Der Treffer wurde allerdings aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen.

„Die Temperaturen waren eine Herausforderung, wir haben viel Inhalt in die Trainingseinheiten gepackt und von den Spielern eine hohe Aktivität in allen Spielphasen abverlangt. Sechs Einheiten in Serie und zwei Spiele, das ist knackig“, resümierte der FCM-Coach Fiedler nach dem Spiel.

Am Mittwoch hatte der 1. FC Magdeburger beim Burger BC mit 11:0 gewonnen.