Schnelles Reagieren der Nachbarn verhindert in Ascherslebener Vogelviertel eine Katastrophe

Rettung in letzter Minute

Ein Pkw- und Carportbrand im Drosselweg hat die Ascherslebener Feuerwehr am spätenSonnabendabend gefordert.

Aschersleben/MZ - Kurz nach 23 Uhr herrscht im Ascherslebener Drosselweg helle Aufregung. Ein Auto steht in Flammen, das Feuer hat bereits auf den Carport und eine angrenzende Gartenlaube übergegriffen. Vor den Augen der versammelten Nachbarschaft versuchen 20 Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr zu verhindern, dass auch das angrenzende Wohnhaus in Brand gerät. Die Flammen züngeln bereits gefährlich nah am Dachstuhl.