In Zweihausen soll nach einer großen Spendensammlung ein neuer Sportplatz für die Grundschüler entstehen. Was genau geplant ist und wie die Stadt Könnern das Vorhaben unterstützt.

Hier soll die neue Sportanlage in Zweihausen entstehen.

Zweihausen/MZ. - Viele Kinder können nicht einmal einen Purzelbaum, geschweige denn einen Felgaufschwung oder ein paar Klimmzüge. Von Ballgefühl, Sprint oder Weitsprung mal ganz abgesehen. Doch in vielen Bildungseinrichtungen fehlt auch die nötige Infrastruktur, um diesen fehlenden sportlichen Fähigkeiten der Kinder entgegenzuwirken. So auch in der Grundschule Zweihausen, obwohl zumindest eine kleine Sporthalle vorhanden ist.