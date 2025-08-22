weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess am Landgericht Dessau: Aus Liebe zu „Rita“ - Wie ein Witwer aus Bitterfeld zum Geldwäscher und nun verurteilt wurde

Ein Witwer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird Opfer von so genannten „Love Scammern“ - und dann trotz Warnungen der Polizei selbst zum Täter. Wie das Landgericht Dessau das Urteil begründete.

Von Thomas Steinberg 22.08.2025, 09:30
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt. Foto: Jonas Lohrmann

Dessau/MZ. - Er war Witwer – und allein zu bleiben fiel ihm schwer. Auf Instagram lernte er Rita kennen – sie schickte ihm Fotos. „Sie hat mir gefallen, die Dame.“