Prozess am Landgericht Dessau Aus Liebe zu „Rita“ - Wie ein Witwer aus Bitterfeld zum Geldwäscher und nun verurteilt wurde

Ein Witwer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird Opfer von so genannten „Love Scammern“ - und dann trotz Warnungen der Polizei selbst zum Täter. Wie das Landgericht Dessau das Urteil begründete.