Prozess am Landgericht Dessau Aus Liebe zu „Rita“ - Wie ein Witwer aus Bitterfeld zum Geldwäscher und nun verurteilt wurde
Ein Witwer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird Opfer von so genannten „Love Scammern“ - und dann trotz Warnungen der Polizei selbst zum Täter. Wie das Landgericht Dessau das Urteil begründete.
22.08.2025, 09:30
Dessau/MZ. - Er war Witwer – und allein zu bleiben fiel ihm schwer. Auf Instagram lernte er Rita kennen – sie schickte ihm Fotos. „Sie hat mir gefallen, die Dame.“