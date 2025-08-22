Der Verkaufsstand von Tom Läubli an der L 116 zwischen Jessen und Annaburg ist in Flammen aufgegangen. Warum der 48-Jährige Brandstiftung vermutet und welche Pläne er schmiedet.

Tom Läubli und Partnerin Bärbel Stabenow stehen vor dem abgebrannten Verkaufsstand an der L 116 in Höhe Gertrudshof.

Annaburg/MZ. - Nach der Ankunft am Tatort steht Tom Läubli unter Schock. Der 48-Jährige kann kaum die Fragen der anwesenden Polizisten beantworten, vor seinen Augen brennt ein Stück Existenz ab. Konkret handelt es sich um einen Verkaufsstand an der Landstraße 116, der sich etwa auf halbem Weg zwischen Jessen und Annaburg unmittelbar vor einem Tempo-30-Schild befindet. Hier verkauft der gebürtige Schweizer, der seit 2016 in der kleinen Siedlung Gertrudshof lebt, frisches Gemüse aus seinem etwa 4.000 Quadratmeter großen Naturgarten, wer möchte, kann auch Eier mitnehmen. Das Bezahlsystem erfolgt über die Kasse des Vertrauens.