Raubfisch-Angeln im Landkreis Wittenberg Raubfisch-Geheimtipps: Das verrät Angelprofi Dietmar Isaiasch in Bad Schmiedeberg

Zum 35-jährigen Jubiläum von Nipo’s Angelshop gibt der Raubfisch-Weltmeister und YouTube-Star Einblicke in seine Angelmethoden: Wie man Hecht, Zander und Co. gezielt an den Haken bekommt, welche Köder wann die besten Chancen haben - und auf welches Know-how es beim Raubfischangeln wirklich ankommt.