Der Dorfrundgang von Naumburgs OB beantwortet die Frage nicht, doch herrscht Einigkeit, dass er dringend notwendig ist. Im Falle der Brücke über die Kleine Saale sieht’s anders aus.

121 Einwohner zählt das Dorf Schulpforte, das sich maßgeblich entlang der Kleinen Saale erstreckt. Auch in der Schulstraße stehen Häuser, ebenso oberhalb der B87 nahe der Klostermauer.

Schulpforte. - Schulpforte? Kennt jeder, zumindest das Kloster, die Landesschule, ganz sicher auch den kleinen Weinladen des Landesweingutes. Dann ist da aber noch die Häuserzeile entlang der Kleinen Saale und unterhalb der Bundesstraße 87, die Klosterbereich und Dorf rigoros trennt. Wie lebt es sich hier, was wissen Einwohner zu erzählen? Naumburgs OB Armin Müller (CDU), Ratsmitglieder, interessierte Naumburgerinnen und Naumburger sowie Verwaltungsmitarbeiter wollten genau das wissen und besuchten jetzt im Zuge der etablierten Dorfbesuche des OB den kleinen, aber wegen der Zisterzienser in der Geschichte so bedeutenden Ort in Sichtweite der „Windlücke“.