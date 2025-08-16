Im Geiseltalsee an der Marina Mücheln fanden Taucher vermutlich gestohlene Bootsmotoren. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Mücheln/MZ. - Bei einem Servicetauchgang an der Marina Mücheln entdeckten Taucher des Tauchzentrums Geiseltal am Freitag mehrere Meter tief im Wasser nahe der Steganlage zwei Bootsmotoren. Einen davon, schätzungsweise 30 bis 40 Kilogramm schwer und schon mit Muscheln bewachsen, konnten Heiko Günzel und seine Mitstreiter sofort bergen. Die Polizei wurde umgehend informiert, ebenso wie die Freiwillige Feuerwehr Mücheln, da aus dem Motor Betriebsstoffe ausliefen und sich ein öliger Film auf dem See bildete.