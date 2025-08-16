Der Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes geht bei der Personalgewinnung neue Wege und sucht neue Mitarbeiter über soziale Netzwerke. Welche Gründe es dafür gibt.

Arbeiter-Samariter-Bund im Salzlandkreis setzt bei Suche nach neuen Mitstreitern auf soziale Medien

Das Sharepic des Arbeiter-Samariter-Bundes zur Suche eines Notfallsanitäters wird auch auf den Kanälen anderer Einrichtungen geteilt.

Aschersleben/MZ - Der Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) geht bei der Personalgewinnung neue Wege: Um einen dringend benötigten, ausgebildeten Notfallsanitäter zu finden, setzen die Retter auf sogenannte Sharepics – auffällige Bilder, die in sozialen Netzwerken geteilt werden. „Wir versprechen uns davon mehr Reichweite, weil so viele Menschen auf diesen Plattformen unterwegs sind“, begründet der Leiter des Rettungsdienstes, Daniel Schweigert, den Schritt. Eine junge Frau, die ehrenamtlich beim ASB tätig ist, betreut die Social Media-Aktivitäten.