Flugplatz Köthen Das Ende einer Ära: Flugsportverein bekommt die Kündigung, Flugplatzfest findet nicht statt
In diesem Jahr wird es in Köthen kein Flugplatzfest geben. Wimex kündigt dem Flugsportverein den Vertrag für das Flugplatzgelände. Was sind die Gründe dafür und wie geht es jetzt weiter?
16.08.2025, 09:00
Köthen/MZ - Normalerweise sind sie spätestens ab Mitte August überall in der Stadt zu sehen: die Plakate für das Flugplatzfest Anfang September. Dieses Jahr hängen sie nicht an den Laternenmasten. Denn es wird kein Flugplatzfest geben.