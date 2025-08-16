weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Flugplatz Köthen: Das Ende einer Ära: Flugsportverein bekommt die Kündigung, Flugplatzfest findet nicht statt

Flugplatz Köthen Das Ende einer Ära: Flugsportverein bekommt die Kündigung, Flugplatzfest findet nicht statt

In diesem Jahr wird es in Köthen kein Flugplatzfest geben. Wimex kündigt dem Flugsportverein den Vertrag für das Flugplatzgelände. Was sind die Gründe dafür und wie geht es jetzt weiter?

Von Doreen Hoyer 16.08.2025, 09:00
Vor fast einhundert Jahren wurde der Bau des Köthener Flugplatzes beschlossen. Auch die Flugschule Magdeburg nutzt ihn seit einiger Zeit.
Vor fast einhundert Jahren wurde der Bau des Köthener Flugplatzes beschlossen. Auch die Flugschule Magdeburg nutzt ihn seit einiger Zeit. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ - Normalerweise sind sie spätestens ab Mitte August überall in der Stadt zu sehen: die Plakate für das Flugplatzfest Anfang September. Dieses Jahr hängen sie nicht an den Laternenmasten. Denn es wird kein Flugplatzfest geben.