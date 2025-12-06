Die Polizei zieht eine erste Bilanz zur Cannabis-Teillegalisierung. Die versprochene Entlastung für Ordnungshüter bleibt bisher aus. Zugleich werden auffällig viele Fahrten unter Drogen registriert

Welche Auswirkung hatte die Teillegalisierung von Cannabis auf die Polizei in Anhalt-Bitterfeld?

Seit April 2024 ist der private Anbau der Drogen nicht mehr generell verboten.

Köthen/Dessau/MZ. - Die Cannabis-Teillegalisierung hat in der Region bislang zu keiner Entlastung für die Ordnungshüter geführt. Wie Polizeisprecherin Doreen Wendland der MZ mitgeteilt hat, habe sich das Ausmaß des Schwarzmarktes nicht verringert. Wendland arbeitet bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, zur der das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gehört.