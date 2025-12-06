weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Drogenkonsum in Köthen und Umgebung: Welche Auswirkung hatte die Teillegalisierung von Cannabis auf die Polizei in Anhalt-Bitterfeld?

Drogenkonsum in Köthen und Umgebung Welche Auswirkung hatte die Teillegalisierung von Cannabis auf die Polizei in Anhalt-Bitterfeld?

Die Polizei zieht eine erste Bilanz zur Cannabis-Teillegalisierung. Die versprochene Entlastung für Ordnungshüter bleibt bisher aus. Zugleich werden auffällig viele Fahrten unter Drogen registriert

Von Tizian Hempel und Doreen Hoyer 06.12.2025, 13:45
Seit April 2024 ist der private Anbau der Drogen nicht mehr generell verboten.
Seit April 2024 ist der private Anbau der Drogen nicht mehr generell verboten. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Köthen/Dessau/MZ. - Die Cannabis-Teillegalisierung hat in der Region bislang zu keiner Entlastung für die Ordnungshüter geführt. Wie Polizeisprecherin Doreen Wendland der MZ mitgeteilt hat, habe sich das Ausmaß des Schwarzmarktes nicht verringert. Wendland arbeitet bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, zur der das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gehört.