Bei einem Unfall am Freitagnachmittag nahe Bitterfeld-Wolfen wurde ein Lkw-Fahrer schwer verletzt. Es entstanden 100.000 Euro Sachschaden. Wie es laut Polizei dazu gekommen ist.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Bei einem schweren Unfall am Freitagnachmittag auf der B 183 ist ein 35-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Sein Lkw war auf der Bundesstraße zwischen Thalheim und Bitterfeld-Wolfen umgekippt. Wie das Polizeirevier in Köthen mitteilte, war an dem Unfall nach aktuellem Stand der Ermittlungen auch ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer beteiligt.

Nach einem vorausgegangenen Streit soll er gegen 15.15 Uhr mehrfach beim Fahren stark gebremst haben. Der BMW-Fahrer „blockierte durch einen anschließenden Fahrbahnwechsel die Weiterfahrt eines hinter ihm fahrenden LKW“, heißt es weiter. Der 35-jährige LKW-Fahrer musste abrupt ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bundesstraße musste voll gesperrt werden

Der LKW-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die B183 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Nötigung, aufgenommen.