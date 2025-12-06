Zum 200. Geburtstag von Julius Kühn gibt es im Harz eine neue Sonderstempelstelle – ein Highlight für alle Fans der Harzer Wandernadel. Wo sich der Stempelkasten befindet und welche Besonderheiten auf Wanderer warten.

Der neue Sonderstempel-Kasten der Harzer Wandernadel mit einer spannenden Infotafel.

Stecklenberg/Quedlinburg/MZ. - Wer die Abdrücke der 222 regulären Stempelstellen der Harzer Wandernadel (HWN) gesammelt hat, kann sich Wanderkaiser nennen. Es gibt aber noch viele weitere Stempelkästen für Begleithefte wie etwa zum Klosterwanderweg sowie die Sonderstempelstellen. In der Summe seien es rund 590, weiß HWN-Geschäftsführer Klaus Dumeier. Und jetzt ist noch eine Stelle hinzugekommen, die einem besonderen Mann gewidmet ist.