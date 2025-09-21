weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wandern im Harz: Engel auf dem Klosterweg: Warum eine neue Bank in Stecklenberg mehr ist als nur ein Rastplatz

Vor der Dorfkirche in Stecklenberg lädt jetzt ein ganz besonderer Rastplatz zum Verweilen ein: die 25. Engelsbank des Harzer Klosterwanderwegs. Was sie besonders macht und wo sie gebaut wurde.

21.09.2025, 11:15
Vor der Dorfkirche von Stecklenberg steht die 25. Engelsbank des Harzer Klosterwanderwegs. Die Initiatoren Claudia und Axel Lundbeck bedanken sich bei Sponsorin Susanne Steinert-Bode (Mitte).
Vor der Dorfkirche von Stecklenberg steht die 25. Engelsbank des Harzer Klosterwanderwegs. Die Initiatoren Claudia und Axel Lundbeck bedanken sich bei Sponsorin Susanne Steinert-Bode (Mitte). Foto: Sonnemann

Stecklenberg/MZ/son. - Der Harzer Klosterwanderweg ist um einen gemütlichen Rastplatz reicher: Vor der Kirche in Stecklenberg steht nun eine Engel-Sitzbank. „Die Engelsbänke sind ein sichtbares, tolles Merkmal für die mittlerweile 116 Kilometer Klosterwanderweg zwischen Goslar und Halberstadt“, sagt Melanie Krilleke von der Abteilung Harzer Klöster im Harzer Tourismusverband (HTV).