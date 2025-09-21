Vor der Dorfkirche in Stecklenberg lädt jetzt ein ganz besonderer Rastplatz zum Verweilen ein: die 25. Engelsbank des Harzer Klosterwanderwegs. Was sie besonders macht und wo sie gebaut wurde.

Engel auf dem Klosterweg: Warum eine neue Bank in Stecklenberg mehr ist als nur ein Rastplatz

Vor der Dorfkirche von Stecklenberg steht die 25. Engelsbank des Harzer Klosterwanderwegs. Die Initiatoren Claudia und Axel Lundbeck bedanken sich bei Sponsorin Susanne Steinert-Bode (Mitte).

Stecklenberg/MZ/son. - Der Harzer Klosterwanderweg ist um einen gemütlichen Rastplatz reicher: Vor der Kirche in Stecklenberg steht nun eine Engel-Sitzbank. „Die Engelsbänke sind ein sichtbares, tolles Merkmal für die mittlerweile 116 Kilometer Klosterwanderweg zwischen Goslar und Halberstadt“, sagt Melanie Krilleke von der Abteilung Harzer Klöster im Harzer Tourismusverband (HTV).