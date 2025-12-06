Nach einem Streit auf der Bundesstraße 183 verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle und wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Die Polizei prüft den Verdacht der Nötigung gegen einen BMW-Fahrer.

Von BMW-Fahrer ausgebremst und genötigt? Lkw kippt bei Bitterfeld-Wolfen um, Fahrer schwer verletzt

Das Köthener Polizeirevier informierte am Samstag über den Unfall auf der B183.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Bei einem schweren Unfall am Freitagnachmittag auf der B 183 ist ein 35-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Sein Lkw war auf der Bundesstraße zwischen Thalheim und Bitterfeld-Wolfen umgekippt. Wie das Polizeirevier in Köthen mitteilte, war an dem Unfall nach aktuellem Stand der Ermittlungen auch ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer beteiligt.