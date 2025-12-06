Nach einem Hundebiss in Naumburg sucht die Polizei nach dem Tier. Die Radfahrerin wurde am Bein verletzt, ähnliche Vorfälle gab es dort laut Aussage bereits mehrfach.

Naumburg - Ein freilaufender Hund hat in Naumburg (Burgenlandkreis) eine Radfahrerin gebissen und damit erneut für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, waren am Freitagabend zwei Radler auf der Kroppenthalstraße im Osten der Stadt unterwegs, als ein Hund plötzlich hinter ihnen herlief und die hintere Fahrerin attackierte.

Die 57-Jährige wurde am Bein verletzt. Sie erlitt eine Schürf- und Bisswunde. Vom Tier fehlte beim Eintreffen der Beamten jede Spur. Laut der Frau soll es in dem Bereich bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und prüft, ob sich ein Muster hinter den wiederholten Angriffen verbirgt.