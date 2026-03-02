Die Abstiegsangst ist zurück beim 1. FC Magdeburg. Das Team steckt wieder in der Krise. Der Sportchef hat sich nun klar zur Trainerfrage geäußert.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hält trotz der sportlichen Krise an seinem Trainerduo Petrik Sander und Pascal Ibold fest. „Es gibt keine Trainerdiskussion. Wir haben vollstes Vertrauen in unser Team rund um Petrik Sander und Pascal Ibold“, wird Sportchef Otmar Schork einen Tag nach der 1:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC auf der Internetseite des Clubs zitiert.

Nach drei Niederlagen in Serie sind die Magdeburger in der Tabelle nur noch Vorletzter. Sander (65) und Ibold (36) hatten das Team im Oktober als Nachfolger von Markus Fiedler übernommen. Nach erfolgreichen Wochen vor allem im Dezember ist der FCM aktuell wieder in akuter Abstiegsgefahr.

Schork betonte aber: „Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft funktioniert, was sich auch im Zuge der Hinrunden-Spiele gezeigt hat, als wir zehn Punkte aus den letzten vier Partien geholt haben.“ Gerade jetzt benötige der Club „mehr denn je den Zusammenhalt aller, was uns auch in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 stark gemacht hat: Trotz einer 0:7-Niederlage gegen den KSC sind wir auch damals wieder aufgestanden.“