Sein Auftritt beim 75. Parkfest in Teuchern ist nicht nur ein kurzes Gastspiel: „Supertalent“-Sieger Michael Hirte wohnt seit kurzem in der Einheitsgemeinde. Warum er in Teuchern eine neue Heimat gefunden hat.

„Supertalent“-Sieger Michael Hirte findet neues Zuhause in Teuchern - Wie es ihm gefällt

„Supertalent“-Sieger Michael Hirte wohnt seit einem Jahr in Teuchern. Jetzt gibt er eine Premiere beim 75. Parkfest.

Teuchern - Für viele Besucher des Teucherner Parkfests wird es ein Höhepunkt sein: der Auftritt von „Supertalent“-Sieger Michael Hirte. Am Sonntag, 31. August steht der „Mann mit der Mundharmonika“ auf beim 75. Parkfest in Teuchern auf der Bühne, spielt bekannte Hits aber auch neue Stücke von seinem aktuellen Album „Michael Hirte und Freunde 4.0.“ Was viele nicht wissen: Der Musiker gibt in der Einheitsgemeinde nicht nur ein kurzes Gastspiel. Sondern er hat hier auch ein neues Zuhause gefunden.