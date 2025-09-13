Uwe Michaelis ist der neue Regionalbereichsbeamte in Teuchern. Wo er bei seiner Arbeit Schwerpunkte setzt und auf welch bewegtes Berufsleben er zurückblickt.

Wie neuer Regionalbereichsbeamter in Teuchern für Ordnung und Sicherheit sorgen will

Teuchern - Er trägt Schutzausrüstung und Dienstmütze und ist mit fast zwei Metern Körpergröße kaum zu übersehen, wenn er auf Teucherns Straßen unterwegs ist. Uwe Michaelis ist seit Mai der neue Regionalbereichsbeamte in der Einheitsgemeinde.