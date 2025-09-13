Beim Bürgerfrühstück auf dem Marktplatz in Quedlinburg gab es am Samstag (13. September) vor dem Tag des offenen Denkmals auch in diesem Jahr eine rege Beteiligung - und ein buntes Programm auch mit schon traditionellen Punkten.

Tafeln, Gespräche und buntes Programm beim Bürgerfrühstück in Quedlinburg: Hier gibt es Bilder

Rege Teilnahme beim Bürgerfrühstück in Quedlinburg: Die Tische wurden in diesem Jahr alle in Nähe der Bühne vor dem Rathaus aufgestellt.

Quedlinburg/MZ. - 33 Vereine, Verbände und Institutionen sowie Kommunalpolitiker und Gewerbetreibende, die sich an 42 Bierzeltgarnituren präsentierten, miteinander und mit den Bürgern ins Gespräch kamen, dazu ein umfangreiches Bühnenprogramm: Das war das Bürgerfrühstück in Quedlinburg, das in der Welterbestadt traditionell vor dem Tag des offenen Denkmals stattfand. Und das vor einem Jubiläum steht.