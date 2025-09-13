Nach wie vor gibt es keine offiziellen Informationen, was im Gewerbegebiet an der A 38 geplant ist. Eine neu gegründete Bürgerinitiative fordert mehr Transparenz und Mitbestimmung.

Was ist auf Gewerbegebiet in Rothenschirmbach geplant? - Bürger fordern Transparenz

Auf dem neu erschlossenen Gewerbe- und Industriegebiet in Rothernschirmbach tut sich bisher nichts.

Rothenschirmbach/MZ. - Die Immobilienanzeige steht nach wie vor im Internet. Unter der Überschrift „Neubau Multi-User-Logistik/Light-Industrial-Park direkt an A 38“ bietet die Firma GreenRock Real Estate GmbH im Gewerbe- und Industriegebiet in Rothenschirmbach drei Hallen zur Miete an – „Baujahr 2026“. Doch dass die Logistik- beziehungsweise Produktionshallen wohl nie gebaut werden, hat sich mittlerweile längst herumgesprochen.