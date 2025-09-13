Seit dem aktuellen Schuljahr gibt es das Europagymnasium „Richard von Weizsäcker“ in Thale nicht mehr. Gebäude und Grundstück sind verwaist. Ob eine Nachnutzung in Sicht ist.

Nach dem Aus des Gymnasiums in Thale: Was wird aus Gebäude und Grundstück?

Thale/MZ/son. - Verwaist steht es da, das frühere Europagymnasium „Richard von Weizsäcker“ in Thale. Das soll, nach dem Willen der Stadt, nicht so bleiben: Es sei wichtig, Gebäude und Grundstück – beides gehört dem Landkreis Harz als bisheriger Schulträger – nicht leerstehen zu lassen, sagt Bürgermeister Maik Zedschack (CDU).