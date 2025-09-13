In Bitterfeld wird seit Donnerstag ein Mann vermisst. Am Samstagabend hat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Alle Suchmaßnahmen bieben bislang ohne Erfolg - 45-jähriger Mann wird in Bitterfeld vermisst

Suchmaßnahmen in der Anhalt-Siedlung. Der Vermisste ist weiter verschwunden.

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld wird seit Donnerstag, 11. September, ein Mann vermisst. Am Samstagabend, 13. September, hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und um Hinweise gebeten.

Gesucht wird der 45-jährige Mike H. Dieser wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr zuletzt an seiner Wohnanschrift in der Hardenbergstraße in Bitterfeld gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Wer hat Mike H. gesehen? Foto: Polizei

H. ist etwa 1,80 Meter groß und trägt einen Bart. Zur möglichen Bekleidung liegen der Polizei keine Angaben vor.

Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz von Spürhunden haben seit Donnerstag nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Hinweise sollen bitte an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Bitterfeld unter der Telefonnummer 03493/301-0 sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.