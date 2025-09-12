Feiern, Tanzen und Campen – das SNT-Festival hat mit 4.500 Besuchern seine Premiere auf der neuen Veranstaltungsfläche am Geiseltalsee in Stöbnitz gefeiert. Welches Fazit die Veranstalter ziehen und was in den nächsten Jahren etabliert werden soll.

SNT-Festival am Geiseltalsee: Wie Veranstalter und Besucher die Premiere an der neuen Location erlebten

4.500 Gäste besuchten das SNT-Festival am Geiseltalsee in Stöbnitz am vergangenen Wochenende, um Acts wie DJ „Lese“ zu sehen.

Stöbnitz/MZ. - Die Nacht durchfeiern und sich am Tag auf dem Campingplatz gemeinsam mit Freunden auf die nächste Party am Abend einstimmen. Das ist das SNT-Festival am Geiseltalsee in Stöbnitz. So sah es auch schon immer aus. Was in diesem Jahr jedoch anders war, ist die Abzweigung vom Campingplatz zum Festivalgelände.