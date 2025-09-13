Nun gibt es zwei Zwerge in Bad Dürrenberg und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch wie soll der Neue heißen?

Schon jetzt beliebtes Fotomotiv: Der Neue im Kurpark

Gemeinsam haben Bürgermeister Christoph Schulze (v.l.), Ute Schnell, Martina Bachmann, Jürgen Raiber und Claudia Straube den noch namenlosen Weinzwerg im hinteren Kurpark eingeweiht.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es hat nicht lange gedauert, da ist der Neue gleich zum beliebten Fotomotiv avanciert. Der Neue, das ist der Weinzwerg, der nun auf einem Findling an der Weinlaube im Kurpark von Bad Dürrenberg sitzt und den Ausblick über den angrenzenden Weinberg genießt. Idee und Finanzierung stammen vom Verein Kurparkfreunde Bad Dürrenberg, umgesetzt wurde sie vom Leipziger Bildhauer Jürgen Raiber.