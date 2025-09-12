Bei den Sommerspielen 1976 und 1980 holte er Gold im Marathon, ein Satz von Heinz Florian Oertel machte ihn weltberühmt. Nun ist Waldemar Cierpinski auch auf dem „Kloppo Car“ verewigt.

Waldemar Cierpinski neben Klopp und Sting: „Ich wundere mich über meine Popularität“

„Da stehe ich“: DDR-Olympiasieger und Sport-Legende Waldemar Cierpinski hat sich auf dem „Kloppo Car“ verewigt - Mandy vom Projektteam freut es.

Halle (Saale)/MZ - Waldemar Cierpinski blickt auf seine Armbanduhr. Viel Zeit bleibt nicht für das „Kloppo Car“. Der Termin ist überschritten. „Waldi“, wie ihn seine Freunde und Fans ehrfürchtig wie liebevoll nennen, will nach Bitterfeld. Im Kulturhaus spricht er am Abend in einer Talkrunde mit Skispringer Jens Weißflog und Boxer Axel Schulz, wie Cierpinski Idole des Sports.